Rozszerzenie NATO. Szwecja podpisała wniosek!

Minister spraw zagranicznych Szwecji Ann Linde podpisała dziś wniosek ws. przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Teraz wniosek trafi do kwatery głównej Sojuszu. Do Brukseli ma dotrzeć w tym samym czasie, co wniosek o przystąpienie Finlandii. Głosowaniem w tej sprawie ma zająć się dziś fiński parlament.

Premier Szwecji podkreśla, że decyzja o wstąpieniu do Sojuszu została podjęta w związku z obecną sytuacją na Ukrainie. W ocenie szwedzkiego rządu członkostwo w NATO będzie najlepszą gwarancją bezpieczeństwa w obliczu rosyjskiej agresji.

Swedish Foreign Minister Ann Linde signed an application to join NATO.



According to her, now Sweden's application will be submitted together with Finland's application. The historic vote of the Finnish parliament is expected on the evening of 17 May. pic.twitter.com/U9Cy9ycEuj