Skandal! Kropiwnicki: Polski rząd nic nie robił, więc Merkel wzięła to na siebie i załatwiła sprawę z Łukaszenką

Skandaliczne słowa padły w programie „Woronicza 17” na antenie TVP Info z ust posła PO Roberta Kropiwnickiego. Parlamentarzysta stwierdził, że kiedy „rząd polski nic nie załatwił” ws. kryzysu na granicy, Angela Merkel „wzięła to na siebie” i załatwiła sprawę rozmowami z Putinem i Łukaszenką. „To jest zdrada stanu” – odniósł się do jego wypowiedzi wiceminister Jacek Ozdoba.

Ustępująca kanclerz Niemiec Angela Merkel postanowiła ponad głowami unijnych partnerów negocjować z reżimem Aleksandra Łukaszenki. Najpierw rozmawiała o kryzysie na polsko-białoruskiej granicy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Ten jednak polecił jej, aby UE rozmawiała bezpośrednio z Łukaszenką. Kanclerz Niemiec posłuchała tej rady i odbyła dwie rozmowy z białoruskim dyktatorem.

O sprawie rozmawiali dziś goście programu „Woronicza 17” na antenie TVP Info. Poseł PO Robert Kropiwnicki był pytany o rozmowy, jakie z Merkel miał przeprowadzić Donald Tusk.

- „Ktoś w końcu musi rozmawiać z Putinem i Łukaszenką”

- stwierdził polityk.

- „Nie wiem do czego namawiał Donald Tusk, ale wiem, że Angela Merkel wzięła to na siebie, rozmawiała z Putinem, rozmawiała z Łukaszenką, Macron rozmawiał z Putinem i załatwili sprawę, a rząd polski nic nie załatwił”

- dodał.

Do jego wypowiedzi odniósł się wiceminister Jacek Ozdoba.

- „Przede wszystkim jestem zdumiony tym, co mówi pan poseł Kropiwnicki. Po pierwsze Donald Tusk nie miał żadnego umocowania ze strony rządu polskiego. To Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pan premier, pan prezydent prowadzą politykę w tym zakresie. Jest to określone precyzyjnie w Konstytucji i w przepisach”

- podkreślił.

- „Jeżeli uważa pan, że można to jest zdrada stanu”

- dodał.

Przypomniał, że politykę zagraniczną prowadzi demokratycznie wybrany rząd.

- „Rozumiem, że demokracji nie szanujecie, bo wielokrotnie to pokazywaliście. Konstytucji nie szanujecie. Ale sytuacja jest na tyle poważna, mamy sytuację na granicy, gdzie jest prowadzona wojna hybrydowa. Nie polemizuje z tym NATO, nie polemizuje z tym UE”

- zauważył.

