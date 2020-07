Skandaliczny wpis Frasyniuka. W sieci wrze: Czekam, aż zaczniecie się porozumiewać za pomocą chrumkania

Skandaliczne zachowanie Władysława Frasyniuka. W trakcie ciszy wyborczej opublikował twitt z zakamuflowanym wulgaryzmem odnoszącym się do jednej z partii. W sieci zawrzało.

„Szanowni Państwo, ….. … i się nie bać! Do zobaczenia jutro!”

- napisał wczoraj na twitterze Frasyniuk.

Andrzej Hrechorowicz skomentował:

„Gwiazdki, za chwilę kreski, kropki itd. To jakiś regres.

Czekam aż zaczniecie się porozumiewać za pomocą chrumkania, buczenia i innych, przepraszam, odgłosów fizjologicznych.

Powodzenia...inteligencjo europejska”.

Z kolei pełnomocnik premiera i szef Centrum Analiz Strategicznych Norbert Maliszewski napisał:

„Jedni cenią pozytywne wartości, inni definiują się przez 8 gwiazdek, wulgarną negację i tylko to mają do zaoferowania. Żałosne. Potwierdza to wyniki badań nad dehumanizacją”.

„Patointeligencja”

- komentuje Cezary Krzysztopa.

