Sprawa Nitrasa. Wniosek do prokuratury i interpelacja ws. środków psychoaktywnych

Poseł PiS Jacek Ozdoba poinformował, że złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła KO Sławomira Nitrasa. Chodzi o napaść na wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kaletę. W związku z wczorajszym zachowaniem posła Nitrasa zareagował też szczeciński radny, który skierował do prezydenta Szczecina interpelację dot. przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych.

Podczas konferencji prasowej przed Prokuraturą Okręgową w Warszawie poseł Jacek Ozdoba poinformował, że zdecydował się złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła Nitrasa. Jak powiedział, w jego ocenie doszło do fizycznego ataku na wiceszefa MS:

- „W mojej opinii wypełnia to czyn zabroniony z art. 191 par. 1 Kodeksu karnego (zmuszanie do określonego zachowania). (...) Jest to kolejne skandaliczne zachowanie” – powiedział.

.@OzdobaJacek o zachowaniu posła Nitrasa: Doszło do ataku fizycznego na posła, na wiceministra sprawiedliwości p. Kaletę, co w mojej opinii wypełnia czyn zabroniony z artykułu 191 § 1, dlatego postanowiłem złożyć zawiadomienie do prokuratury na możliwość popełnienia przestępstwa pic.twitter.com/qYhW51VgLI — portal tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) July 3, 2020

Polityk zażądał też wyrzucenia Sławomira Nitrasa z Platformy Obywatelskiej oraz przeprosin od Rafała Trzaskowskiego za uniemożliwienie posłom uczestnictwa w jego wczorajszej konferencji prasowej.

- „Nie ma zgody na tego typu zachowania, nie ma zgody na agresję. To co zrobił Sławomir Nitras w dniu wczorajszym, to zwykły przejaw chuligaństwa, agresji i niedopuszczalnej formy debaty publicznej, która została przekroczona” – mówił.

- „Rafał Trzaskowski powinien tu stanąć, przeprosić i powiedzieć, że tego typu sytuacje są niedopuszczalne, i że jako kandydat na prezydenta absolutnie odcina się od osób, które dopuszczają się agresji, agresji tym bardziej fizycznej” – dodał.

Podkreślił, że tego typu sytuacja nie zdarzyła się po raz pierwszy, a kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski do tej pory nie odciął się od skandalicznego zachowania swojego sztabowca:

- „To nie jest jednorazowa sytuacja. Rafał Trzaskowski legitymizuje działania Sławomira Nitrasa nie odcinając się od niego, nie odcinając się od tego brutalnego ataku, od tego co wyprawia ten człowiek” – powiedział.

Dziś też radny PiS ze Szczecina Dariusz Matecki skierował do prezydenta Szczecina interpelację dot. dbałości o zdrowie psychiczne mieszkańców i finansowanie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. Jak wyjaśnia, skłoniło go do tego wczorajsze zachowanie posła Nitrasa.

- „Wczorajsze zachowanie posła S. Nitrasa sķłoniło mnie do skierowania interpelacji dot. dbałości o zdrowie psychiczne mieszkańców naszego miasta oraz o finansowanie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych” – zwraca się do prezydenta Szczecina radny PiS.

wczorajsze zachowanie posła S. Nitrasa sķłoniło mnie do skierowania interpelacji dot. dbałości o zdrowie psychiczne mieszkańców naszego miasta oraz o finansowanie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnychhttps://t.co/55NDNeby8G pic.twitter.com/GSKW1j0umN — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) July 3, 2020

Wczoraj związany ze Szczecinem poseł PO Sławomir Nitras zaatakował fizycznie wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kaletę. Kiedy poseł Kaleta chciał wejść na konferencję prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w oczyszczalni „Czajka”, poseł Nitras złapał go w pasie i uniemożliwił przejście. Po tym incydencie, nie wiedząc, że jest nagrywany, Nitras w wulgarny sposób zwracał się do posłów Jacka Ozdoby i Sebastiana Kalety.

#Nitras: My wpierdalaliśmy się konferencje, trzeba umieć! Wziąłem ministra i poszedł za mną jak ciele.



Do kamerzysty @tvp_info: Mógłby pan nie nagrywać moich prywatnych rozmów! pic.twitter.com/bAtsQ8Pl93 — WaldemarKowal (@waldemarkowal) July 2, 2020

kak/PAP, niezależna.pl, Twitter