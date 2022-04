StopRussiaNow. Premier ogłosił ogromną kampanię przeciw Rosji

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił na konferencji prasowej w Warszawie start międzynarodowej kampanii #StopRussiaNow. Ma ona obudzić sumienia Europejczyków, którzy przyzwyczajają się do wojny na Ukrainie i chcą wrócić do normalnych stosunków z Rosją.

- „Spotykamy się tutaj, aby zainicjować specjalną akcję, która ma budzić sumienia, bo Putin przygotował specjalną operację ludobójstwa. To, co dzieje się na ulicach miast ukraińskich wstrząsa naszymi sumieniami, ale niestety zbyt krótko”

- powiedział szef polskiego rządu.

Premier zauważył, że Europa Zachodnia i Południowa chciałaby wrócić do normalnych stosunków z Rosją. Zaznaczył jednak, że po zbrodniach popełnionych na Ukrainie „nie ma powrotu do normalności”.

W ramach akcji #StopRussiaNow przygotowano billboardy, które mają być „krzykiem pomordowanych”. Dotrą one do wielu europejskich miast, a akcja będzie też odbywać się w mediach społecznościowych.

Premier zapowiedział, że uda się też do Niemiec i innych państw, aby przypominać o straszliwych zbrodniach dokonywanych na Ukrainie.

Nowa inicjatywa polskiego rządu ma przyczynić się do tego, by „Europa nie była Europą obojętności, bezradności i porażki, ale była Europą zwycięską, ale to musi stać się jak najszybciej”.

Rusza kampania #StopRussiaNow. Grafiki wyruszające w Europę mówią: dość lawirowania w sprawie pomocy Ukrainie. Dość kluczenia i blokowania realnej pomocy. Dość taryfy ulgowej dla tyrana i mordercy. Trzeba zatrzymać Rosję teraz i przebić się przez mur europejskiej obojętności. pic.twitter.com/wxt13KxU9Y — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 23, 2022

kak/Interia.pl, DoRzeczy.pl