Tak się pisze faszystowską historię Rosji! Putin odznaczył odpowiedzialnych za masakrę w Buczy

- Podczas gdy niektórzy debatują, czy rosyjskie zbrodnie na Ukrainie można nazwać ludobójstwem, to Rosja nadal śmieje się światu w twarz. Putin przyznał brygadzie stacjonującej w Buczy honorowy tytuł „gwardii” „za bohaterstwo i odwagę” – napisał w mediach w mediach społecznościowych Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy.

Za maskarę i ludobójstwo w Buczy odpowiedzialna jest 64. Samodzielna Brygady Strzelców Zmotoryzowanych. To ją Władimir Putin odznaczył za „za bohaterstwo i odwagę”.

- Masz na myśli morderstwa dzieci i gwałty na kobietach? - pyta Putina doradca prezydenta Ukrainy.

While someone is debating whether 🇷🇺 crimes in 🇺🇦 can be called genocide, 🇷🇺 continues to laugh in the face of the world. Putin awarded the honorary "guard" title "For heroism and courage" to the brigade stationed in Bucha. For the murder of children and rape of women, you mean?