Takich ,,gołąbków’’ jeszcze nie jadłeś! Idealne na niedzielę

Masz już dość zwyczajnych kotletów na niedzielny obiad? Mamy na to sposób! Oto przepis na proste, szybkie i pyszne kotlety a’la gołąbki.

Składniki:

800 g mięsa wieprzowego zmielonego (np. karczek)

700 g kapusty (włoska, biała)

duża cebula

2 ząbki czosnku

165 g (1 szklanka) kaszy manny

2 jajka

50 g białego ryżu

1 łyżeczka soli

pieprz świeżo zmielony

½ łyżeczki oregano

olej do smażenia

Sos pomidorowy wg tego przepisu:

Składniki na sos:

2 ząbki czosnku

1 szklanka bulionu (domowego)

1 łyżeczka masła

sól i pieprz

1 łyżeczka cukru

1 łyżka oliwy

Wykonanie:

Bardzo drobno poszatkuj kapustę, posól obficie lekko zagniatając, zostawić na godzinę do zmięknięcia. Ryż ugotować w osolonej wodzie.

Cebulę drobno posiekać. Czosnek przepuścić przez praskę.

Z kapusty odcisnąć sok i przełożyć do miski, dodać mięso, wbić jajka i dodać 4 łyżki ryżu, następnie wsypać kaszę mannę. Całość przyprawić solą, pieprzem i oregano.

Masę mięsno-kapuścianą dobrze wymieszaj, rozgrzej olej na patelni. Wilgotnymi dłońmi nabierać porcję masy i ukształtuj na wzór kotletów. Ułóż na patelni, smaż na średnim ogniu z każdej strony tak długo, aż skórka lekko się zarumieni.

Po usmażeniu gołąbki przełóż do naczynia do zapiekania, zalej sosem pomidorowym i wstaw do piekarnika na 50 minut. Zaraz po wyjęciu podawaj na stół.

Smacznego!

słoik pomidorów z domowej spiżarni lub...

1 puszka pomidorów bez skóry

1 duża cebula