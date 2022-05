Turcja oferuje ewakuację obrońców Azowstalu

Turcja złożyła władzom ukraińskim propozycję ewakuacji obrońców Azowstalu drogą morską.

"Zaproponowaliśmy Ukrainie przeprowadzenie ewakuacji drogą morską rannych żołnierzy i cywilów przebywających w zakładach Azowstal w Mariupolu nad Morzem Azowskim, które są regularnie ostrzeliwane przez siły rosyjskie" - powiedział rzecznik prezydenta Turcji Erdogana Ibrahim Kalin.

Turecka propozycja zakłada transport obrońców Azowstalu drogą morską do miasta Berdiańsk, również położonego nad Morzem Azowskim. Z Berdiańska żołnierze zostaliby zabrani statkiem do Stambułu.

"Gdybyśmy mogli, chętnie byśmy to zrobili. Jesteśmy gotowi. Prawdę mówiąc, nasz statek jest gotów do wyruszenia w drogę i przewiezienia rannych żołnierzy i cywilów do Turcji" - dodał Kalin.

Propozycja ta została złożona prezydentowi Ukrainy Zełenskiemu już około dwóch tygodni temu. Nie wyraziła jednak na nią zgody Rosja, której siły oblegają Mariupol.

jkg/reuters