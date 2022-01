Ukraiński aktywista z zarzutami. Chodzi o publiczne znieważenie Rzeczypospolitej Polskiej

Prokuratura Okręgowa w Warszawie złożyła do Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko Igorowi I. Zarzuty dotyczą publicznego znieważenia Rzeczypospolitej Polskiej.

Ukraiński aktywista, jak przypomina TVP.Info, na początku października 2020 roku opublikował na Facebooku post, w którym pisał między innymi „Polsko, zaiste, ty ch***”. Później opublikował też grafikę z przerobionym godłem Polski, gdzie barwy zamienione zostały na kolory flagi ukraińskiej. Korona natomiast była w barwach tęczy LGBT.

Zawiadomienie do prokuratury złożył Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu. Co ciekawe, sam Igor I. Jest uczestnikiem ruchu Obywatele RP, pracował też w Polskim Radiu jako korespondent na Ukrainie od 2009 do 2016 roku.

dam/TVP.Info