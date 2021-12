[WIDEO] Słynny "Bluzg" na Jaruzelskiego w wykonaniu Emiliana Kamińskiego: "Przebrzydła szumowino. Pachołku moskiewski".

- Przebrzydła szumowino, pachołku moskiewski, ty farbowana świnio, marszałku ku...wski, chamie zbuntowany, zatęchła sklerozo, gn...ju zasmarkany, ty zdrajco, zomozo..." - tak zaczyna się słynny bluzg na Jaruzelskiego wykonany 13 grudnia podczas koncertu przez aktora Emiliana Kamińskiego "na cześć" generała. Co roku 13 grudnia nagranie to staje się niesłabnącym hitem siec.

Bluzg powstał 30 lat temu w czasie stanu wojennego. Jako jego autora wymienia się Jacka Kaczmarskiego, chociaż on sam nigdy się do tego nie przyznał. Oficjalnie przyjmuje się, że autor jest nieznany.

To nas, aktorów Teatru Domowego, bardzo bolało, dlatego szukaliśmy takiego tekstu, który by to oddał. Znaleźliśmy bluzg idealnie odzwierciedlający złość, chęć wykrzyczenia Jaruzelskiemu i jemu kumplom, co o nich sądzimy – powiedział Emilian Kamiński w wywiadzie dla natemat.pl.

mp/youtube/media