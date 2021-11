W wieku 79 lat zmarła legenda Formuły 1, Sir Frank Williams

Jak poinformował w niedzielę brytyjski zespół Formuły 1, w wieku 79 lat zmarł Sir Frank Williams, legendarny założyciel i wieloletni szef zespołu Formuły 1 Williams Racing.

W oficjalnym oświadczeniu zespołu podano, że Frank Williams trafił do szpitala w piątek. Zmarł natomiast w niedzielę rano w otoczeniu swojej rodziny.

- Williams założył zespół w 1977 i zarządzał nim do 2013 roku, a następnie przekazał swojej córce Claire, która prowadziła go aż do sprzedaży (nowym właścicielem został fundusz inwestycyjny Dorilton Capital z USA) – czytamy.

Aż siedmiokrotnie kierowcy teamu Williams pod jego wodą zostali mistrzami świata. Byli to: Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill i Jacques Villeneuve. Zespół triumfował dziewięciokrotnie w latach 1980–1997 zdobywając tytuł w klasyfikacji konstruktorów.

8 marca 1986 roku we Francji Williams miał wypadek, jadąc wypożyczonym samochodem (Ford Sierra) z toru Paul Ricard na lotnisko w Nicei. Williams na jednym z zakrętów stracił panowanie nad samochodem i dachował. Nie miał zapiętych pasów, co spowodowało przesunięcie kręgów. Od wypadku jest sparaliżowany i porusza się na wózku inwalidzkim.

W roku 1987 został odznaczony przez królową Elżbietę II Orderem Imperium Brytyjskiego. Tytuł szlachecki otrzymał w 1999 roku.

W 2019 w jego barwach startował także Polak, Robert Kubica.

We are filled with the most immense and deep sadness at the passing of Sir Frank Williams



His was a life driven by passion for motorsport; his legacy is immeasurable, and will be forever part of F1



To know him was an inspiration and privilege



He will be deeply, deeply missed pic.twitter.com/48JhruQpLK