Ważna zmiana w Polskim Ładzie! Będzie ulga dla klasy średniej

Minister Łukasz Schreiber poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o ważnej zmianie, którą rządzący chcą wprowadzić do Polskiego Ładu. Chodzi o ulgę dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

- „Ważna zmiana w Podatkowym Polskim Ładzie. Premier Mateusz Morawiecki rekomendował klubowi PiS zgłoszenie poprawki wprowadzającej ulgę dla klasy średniej dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które rozliczają się na skali podatkowej i zarabiają do 13 tys. zł. Jeszcze dziś zgłosimy ją w Sejmie”

- napisał minister na Twitterze.

Ważna zmiana w #PodatkowyPolskiŁad❗️Premier @MorawieckiM rekomendował klubowi @pisorgpl zgłoszenie poprawki wprowadzającej ulgę dla klasy średniej dla osób prowadzących JDG, które rozliczają się na skali podatkowej i zarabiają do 13 tys. zł. Jeszcze dziś zgłosimy ją w #Sejm. — Łukasz Schreiber (@LukaszSchreiber) September 29, 2021

W kolejnym wpisie polityk wyjaśnił szczegóły proponowanej poprawki.

- „Poprawka dotyczy tych, co maja przychód zaliczany do przychodu z działalności gospodarczej w przedziale ok 70-132 k rocznie. Rozwiązanie zrównujące osoby na skali podatkowej przy uop i jdg. To spowoduje ze do ok 150 k rocznie nikt na skali podatkowej nie będzie stratny”

- podkreślił.

kak/Twitter, DoRzeczy.pl