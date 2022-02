Ważne orzeczenie ETPC! Polskie metryki osób transpłciowych nie łamią prawa

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł dziś, że Polska nie łamie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka odmawiając wydania nowego aktu urodzenia osobom transpłciowym, które przeszły korektę płci.

Polskę o łamanie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz zakazu dyskryminacji oskarżył mieszkający we Francji polski obywatel przedstawiany inicjałem Y. Urodził się on jako kobieta. W 1992 roku warszawski sąd nakazał dokonanie w jego akcie urodzenia adnotacji, uzgadniając jego płeć prawną jako męską. Y wnosił jednak w 2005 roku do Urzędu Stanu Cywilnego o wydanie nowego aktu urodzenia, w którym nie byłoby wzmianki o przejściu przez niego korekty płci.

- „Trybunał nie może wykluczyć, że skarżący może potencjalnie napotkać pewne niedogodności. Ale takie potencjalne ryzyko nie sprawia, by obecny polski system będzie wadliwy”

- stwierdził sąd w Strasburgu.

