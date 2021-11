[Wideo] SZOK! Pijani uzbrojeni białoruscy pogranicznicy zaczepiają polskich żołnierzy

Resort obrony narodowej opublikował właśnie nagranie, na którym widać, jak pijani białoruscy uzbrojeni żołnierze próbują robić „wymianę handlową” z polskimi żołnierzami.

„Pijani Białorusini pod bronią pełnią służbę na granicy. To nie pierwszy taki przypadek, z którym spotkali się nasi żołnierze” – czytamy we wpisie MON na Twitterze. Do wpisu załączone jest nagranie ukazujące białoruskiego żołnierza, który proponuje wymianę papierosów polskim żołnierzom. Co więcej wydaje się zapraszać polskich mundurowych na teren Białorusi.

Pijani Białorusini pod bronią pełnią służbę na granicy. To nie pierwszy taki przypadek, z którym spotkali się nasi żołnierze. pic.twitter.com/LwNdYVh74c — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 21, 2021

mp/twitter/mon