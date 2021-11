Wielka Nowenna do św. Andrzeja Boboli. Wspólnie prośmy o ochronę Ojczyzny!

W związku z obecną, bardzo trudną sytuacją na polsko-białoruskiej granicy, ks. Dominik Chmielewski wraz z Wojownikami Maryi zaprasza na Wielką Nowennę do świętego Andrzeja Boboli, w której modlić się będziemy o Boże błogosławieństwo i Bożą ochronę dla naszej Ojczyzny. Nowenna potrwa od 22 do 30 listopada.

- „Widzimy wszyscy, co dzieje się na wschodniej granicy Polski. Widzimy wszyscy, jak bardzo potrzebna jest Polsce szczególna modlitwa. Szczególny szturm do nieba. Przez wstawiennictwo Królowej Polski i św. Andrzeja Boboli. Bardzo proszę Was o to, abyście razem z nami, Wojownikami Maryi, na całym świecie (…) rozpoczęli potężną nowennę do św. Andrzeja Boboli”

- zaprasza ks. Dominik Chmielewski.

kak/YouTube-Wojownicy Maryi