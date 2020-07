Zbigniew Ziobro: Gdybyśmy mieli równowagę w mediach, nie byłoby drugiej tury

„To było pięć lat ciężkiej pracy pana prezydenta, który przejechał całą Polskę wzdłuż i wszerz dosłownie” – mówił wczoraj wieczorem w rozmowie z dziennikarzami po ogłoszeniu sondażu exit poll po II turze wyborców prezydenckich minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Stwierdził też wówczas, że jest przekonany, że wynik exit poll znajdzie potwierdzenie w oficjalnych wynikach PKW. Tak też się najpewniej stanie, ponieważ biorąc pod uwagę wyniki z 99,97 proc. obwodów, Andrzej Duda zwyciężył stosunkiem głosów 51,21 do 48,79.

Szef resortu sprawiedliwości dodawał także:

„Gdyby w Polsce była większa równowaga w mediach, myślę, że II tury w ogóle by nie było; jeżeli mówimy o demokracji, to demokracja wymaga równowagi”.

Dodał, że to co mówiła po ogłoszeniu wyników Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda, powinno dać do myślenia niektórym dziennikarzom.

dam/radiomaryja.pl,Fronda.pl