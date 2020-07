Zbigniew Ziobro: Będą ostrzejsze kary za przestępstwa seksualne

Minister Sprawiedliwości zapowiedział projekt dotyczący zaostrzenia kar za przestępstwa seksualne. Zbigniew Ziobro mówił też o tym, że Polska spełnia najwyższe standardy w kwestii ochrony kobiet przed przemocą, a także ocenił orzecznictwo sądów w Polsce.

Minister Sprawiedliwości poinformował na konferencji o tym, że w poniedziałek ma nastąpić złożenie wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ma on dotyczyć podjęcia formalnych prac nad wypowiedzeniem tzw. konwencji stambulskiej.

Ziobro dodał, że Polska spełnia najwyższe wymogi konwencji stambulskiej w kwestii ochrony kobiet przed przemocą a "w niektórych obszarach polskie standardy są wyższe".

Zapewnił, że po wypowiedzeniu konwencji nic się w tej kwestii nie zmieni.

Zbigniew Ziobro dał też zapowiedź zaostrzenia kar za przestępstwa seksualne. Ma to dotyczyć zwłaszcza gwałtów. Dotychczas zdaniem polityka Solidarnej Polski zagrożenie karne za takie przestępstwa było zdecydowanie zbyt niskie.

Minister odniósł się także do kwestii orzecznictwa polskich sądów. Jego zdaniem jest ono jedno z najłagodniejszych w Polsce. Zapewnił, że będzie podejmował działania, by osoby, które popełniły najokrutniejsze przestępstwa na wiele lat trafiły do więzienia.

Rr, niezalezna.pl