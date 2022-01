Zmiana prawa oświatowego, Tarcza Antyinflacyjna… Sejm przegłosował ważne projekty!

Sejm uchwalił dziś nowelizację ustawy Prawo oświatowe, ustawę o ochronie odbiorców gazu i nowelizację ustawy o VAT. Posłowie odrzucili natomiast wniosek PO o wotum nieufności wobec ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka.

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe przewiduje rozszerzenie kompetencji kuratorów oświaty i wprowadzenie kontroli nad zajęciami pozalekcyjnymi organizowanymi przez organizacje pozarządowe. Poprało ją 227 posłów, przeciw było 214. Żaden poseł nie wstrzymał się od głosu.

Nowela ustawy o VAT przewiduje czasowe zniesienie VAT na żywność, nawozy i gaz oraz obniżenie do 5 proc. stawki VAT na ciepło i do 8 proc. na paliwa. To element tzw. Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 poparty przez 438 posłów. Nikt nie zagłosował przeciw, w od głosu wstrzymało się dwóch posłów.

Ustawa o ochronie odbiorców gazu została przyjęta głosami 441 posłów. Nikt nie zagłosował przeciw, a wstrzymał się jeden poseł. Przewiduje ona m.in. zamrożenie stawek taryf na gaz.

224 posłów opowiedziało się za odrzuceniem wniosku Platformy Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka. Wniosek poparło 213 posłów, a 4 wstrzymało się od głosu.

kak/PAP