Zrobią wszystko żeby Duda przegrał? Cenckiewicz kpi z listu Giertycha

Historyk i publicysta Sławomir Cenckiewicz na Twitterze skomentował list Romana Giertycha. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że list został skierowany do wyborców Konfederacji i został opublikowany na łamach… „Gazety Wyborczej”.

„Były prezes Wszechpolaków publikuje na łamach GW list do narodowców, traktowanych z dużym szacunkiem... To jest tak szokujące, że zakonnica na pasach przy tym to nic. Jędrzej Giertych dobrze, że tego nie widzi” – komentuje historyk.

W liście możemy przeczytać: „Piszę dlatego, że pragnę się podzielić swoim doświadczeniem z szefowania formacją, która była w podobnym położeniu politycznym jak obecnie dziś Konfederacja. Moim zdaniem pierwszym celem PiS, po utrwaleniu swej władzy poprzez zwycięstwo A. Dudy, będzie zniszczenie Was. I zrobią to wszelkimi środkami z wykorzystaniem prokuratury i służb specjalnych. Nie łudźcie się. Jako będący na prawo od PiS jesteście dla nich, tak jak kiedyś LPR, największym zagrożeniem”.

Dalej stawia Konfederatów przed osobliwym wyborem: „Wybierając kapitana statku, na którym mielibyście płynąć i mając jedynie alternatywę: członek sekty lub przeciwnik osobisty, kogo byście wybrali?”

Na końcu stanowczo wzywa wyborców, aby szli i pogonili PIS z Pałacu Prezydenckiego.

ks/ Twitter, wyborcza.pl