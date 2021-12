Młodzieżowe słowo roku 2021 to… „śpiulkolot”

Zakończył się właśnie VI plebiscyt na "Młodzieżowe Słowo Roku". Na słowo roku 2021 r. zostało wybrane złożenie „śpiulkolot”. Na to słowo oddało głosy 9656 internautów i co ciekawe najwięcej głosów słowo to otrzymało od młodzieży powyżej 18 roku życia.

Młodzieżowe Słowo Roku jest to plebiscyt, który jest organizowany przez Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Jako cel konkurs stawia sobie wyłanianie słów, określeń lub wyrażeń, które stają się najbardziej popularne wśród młodych ludzi. Takie słowo nie musi być nowe, slangowe czy tez najczęściej używane w danym roku - wyjaśniają organizatorzy.

Zwycięskie słowo "śpiulkolot" to "żartobliwy wyraz oznaczający sen, czynność spania, samo udawanie się na spoczynek lub nawet łóżko czy inne przyjemne miejsce do spędzania czasu w +objęciach Morfeusza+" - wyjaśniła w rozmowie z PAP prof. Anna Wileczek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i członkini jury plebiscytu.

W jej opinii jest to słowo budzące dobre skojarzenia i uśmiech na twarzy.

"Z jednej strony odnosi się do potocznego słowa +śpiulkać+, czyli spać, a z drugiej do memu, przedstawiającego urocze zwierzątka w wymyślnych, miękkich pojazdach" - powiedziała.

Drugie miejsce z ilością oddanych głosów 9401 zajęło młodzieżowe pożegnanie wymawiane z angielska +naura+, które było dość często zgłaszane już w ubiegłym roku.

Trzecie miejsce przypadło powiedzeniu i ripoście, swoistej "odzywce na każdą zaczepkę", a więc "Twoja stara", które otrzymało 6665 głosów.

Do gustu jury przypadło słowo +odciszyć+, które zostało wyróżnione, a które oznacza "włączyć mikrofon". Słowo to zostało wyróżnione z uwagi na fakt, że stało się dość powszechne oraz użyteczne podczas zdalnego nauczania.

Prof. Anna Wileczek zachęca także do sprawdzania objaśnień znaczeń słów i wyrażeń charakterystycznych dla komunikacji młodzieży. Można je sprawdzać na stronie https://obserwatorium-mlodziezy.ujk.edu.pl/, a zajmuje się tym niedawno utworzone Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.

mp/pap