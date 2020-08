Kosiniak-Kamysz chce połączyć działalność RPO z NGO. Czy to może wybuchnąć?

Kończy się kadencja obecnego RPO Adama Bodnara. Jak donoszą media, trwają pozakulisowe ustalenia, kto mógłby zająć jego miejsce. Na dość podminowany pomysł jak się wydaje wpadł PSL i chce złożyć projekt ustawy, w którym do działań Rzecznika Praw Obywatelskich miałyby się włączać organizacje pozarządowe, a te jak wiadomo są sponsorowane z bardzo różnych źródeł.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podczas dzisiejszej konferencji prasowej powiedział:

- Składamy dzisiaj projekt zmiany ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Z panią poseł Agnieszką Ścigaj, która przygotowała to rozwiązanie, będzie posłem reprezentującym nasz klub w tej ustawie. Zmieniamy ustawę o Rzeczniku Praw Obywatelskich, żeby był jak najbardziej reprezentantem środowisk obywatelskich, środowisk pozarządowych, organizacji pożytku publicznego

Dodał też:

- My byśmy chcieli zmienić ustawę o wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich na taką, która jest po pierwsze zgodna z konstytucją i w tej ustawie to Sejm za zgodą Senatu wybiera RPO. Dzisiaj się to może odbyć bez udziału obywateli, bez udziału organizacji pozarządowych. To nie jest dobra formuła. My dążymy w tym zakresie docelowo do zmiany konstytucji i wyboru bezpośredniego RPO. Ale na razie to jest niemożliwe, więc znaleźliśmy rozwiązanie, w którym zaangażujemy organizacje pozarządowe. To one będą wskazywać osoby i z tych osób wskazanych przez organizacje pożytku publicznego będzie wybierał Sejm jedną z pośród dwóch osób, która zostaje RPO, za zgodą Senatu





mp/300polityka.pl/fronda.pl