14 fabryk tytoniu zlikwidowane w tym roku. Skuteczna walka z przestępczością tytoniową

Policjanci CBŚP prowadząc walkę z przestępczością akcyzową zlikwidowali w tym roku 14 fabryk papierosów, 15 krajalni tytoniu, przejęli 240 mln papierosów oraz ponad 475 ton tytoniu. Działania są prowadzone często z innymi jednostkami Policji, Strażą Graniczną czy Krajową Administracją Skarbową, ale także ze służbami innych państw. Tylko w ostatnim czasie funkcjonariusze zlikwidowali fabrykę i magazyn papierosów, krajalnię tytoniu oraz przejęli nielegalne papierosy czy tytoń.

W piątek ubiegłego tygodnia policjanci z Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali w powiecie żnińskim fabrykę i magazyn nielegalnych papierosów. Wówczas to, zabezpieczono pełną linię służącą do produkcji papierosów, wyprodukowane już papierosy z zastrzeżonymi znakami znanych światowych marek oraz blisko 1,5 tony krajanki tytoniowej. Przejęto także mnóstwo półproduktów służących do produkcji papierosów. Fabryka działała na prywatnej posesji w wynajętym pomieszczeniu gospodarczym, gdy w tym czasie w domu mieszkali pracownicy. Tam policjanci znaleźli marihuanę. Kolejne miejsce znajdowało się w Bydgoszczy, gdzie wynajmowano magazyn, w którym ukryto 48 tys. papierosów.

Łączne straty Skarbu Państwa wstępnie oszacowano na kwotę ponad 1,7 mln zł. Zabezpieczono także maszynę do produkcji papierosów, której wydajność wynosi około milion papierosów dziennie. Według funkcjonariuszy gang działał na terenie woj. kujawsko-pomorskiego od kwietnia 2021 roku. Trzech zatrzymanych mężczyzn doprowadzono do Prokuratury Rejonowej w Szubinie, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Policjanci z Zarządu w Białymstoku CBŚP i funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt papierosów. Kontrolę pojazdu przeprowadzono w pobliżu polsko-litewskiej granicy. W samochodzie ciężarowym, oficjalnie przewożącym deski, ukryto prawie 1,2 mln szt. papierosów. Kierowca samochodu ciężarowego z naczepą wiózł ładunek z Litwy przez Polskę do jednego z krajów Europy Zachodniej. W Prokuraturze Rejonowej w Suwałkach wszczęto postępowanie w sprawie.

Dzięki współpracy policjantów z Zarządu w Rzeszowie CBŚP z funkcjonariuszami Bieszczadzkiego i Nadbużańskiego Oddziałów Straży Granicznej, przy wsparciu kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie zatrzymano 4 obcokrajowców podejrzanych o nielegalne wytwarzanie wyrobów tytoniowych. Na terenie gminy Płośnica zlikwidowano krajalnię i zabezpieczono ponad 4 tony tytoniu. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ok. 3,4 mln zł. Dodatkowo u jednego z zatrzymanych policjanci znaleźli marihuanę.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Działdowie. Na podstawie zebranego materiału dowodowego Sąd Rejonowy w Działdowie zadecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec podejrzanych na okres 3 miesięcy.





mp/policja.pl