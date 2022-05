18 lat temu spełniło się marzenie Polaków

„Zjednoczona, solidarna Europa była marzeniem pokoleń Polaków. Musimy obronić to marzenie dla przyszłych pokoleń” – napisał premier Mateusz Morawiecki, nawiązując do dzisiejszej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Dziś mija 18. rocznica wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej. 16 kwietnia 2003 roku w Atenach podpisany został traktat akcesyjny, który wszedł w życie 1 maja 2004 roku. Tego dnia unijne członkostwo uzyskały również: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Oficjalne uroczystości odbyły się w Dublinie, gdzie przy dźwiękach „Ody do radości” Beethovena na maszty wciągnięto 25 flag państw Unii. W ten sposób zakończyła się kilkunastoletnia droga Polaków do wspólnoty europejskich państw.

O dzisiejszej rocznicy przypomniał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

- „Dziś 18. rocznica naszej obecności w Unii Europejskiej. Polska i cała Europa zdają w tym czasie prawdziwy egzamin dojrzałości. Zjednoczona, solidarna Europa była marzeniem pokoleń Polaków. Musimy obronić to marzenie dla przyszłych pokoleń”

- napisał szef rządu na Twitterze.

Unia Europejska jest unią gospodarczą i polityczną zrzeszającą obecnie 27 państw europejskich. Wedle raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Pokolenie Unii Europejskiej”, po 18 latach członkostwa pozytywne jego skutki dostrzega 80,1 proc. dorosłych mieszkańców Polski w wieku produkcyjnym. 79,0 proc. twierdzi, że wejście do UE poprawiło ich standard życia, a 82,2 proc. wiąże akcesję z poprawą sytuacji na rynku pracy.

