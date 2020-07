75% chorych na Covid-19 ma kłopoty z nerkami

Jak wynika z badania ekspertów należących do sześciu hiszpańskich stowarzyszeń medycznych, u około 75 proc. osób, które chorują na koronawirusa posiada objawy przewlekłej choroby nerek (PChN), charakterystyczne dla niedożywienia tych narządów. Schorzenie to jest następstwem zmniejszania się liczby czynnych nefronów, a na świecie cierpi na to pół miliarda ludzi.

Badanie zostało opublikowane przez agencja Europa Press. Wynika z niego, że objawy niedożywienia są widoczne już w pierwszych dniach po zakażeniu, ale także w trakcie leczenia.

Jak podkreślają autorzy badania, nasilenie się zmian zapalnych w organizmie u pacjentów z Covid-19 może również prowadzić do niedożywienia białkowo-kalorycznego, a u ponad 30 proc. osób zakażonych w Hiszpanii koronawirusem odnotowano pojawienie się ostrego uszkodzenia nerek. Schorzenie to znane jest również jako ostra niewydolność nerek.

mp/pap