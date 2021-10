Abp Gądecki: Nikt rozsądny nie chce wychodzić z Europy

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp. Stanisław Gądecki wystąpił wczoraj na konferencji prasowej w Rzymie, gdzie udał się z drugą grupą polskich biskupów odbywających wizytę ad limina apostolorum. W siedzibie Radia Watykańskiego hierarcha był pytany o obecność Polski w Unii Europejskiej.

- „Wszyscy chcemy pozostawać w Europie i nie ma mowy o żadnym wychodzeniu z Europy. Myślę, że nikt rozsądny nie ma ochoty wychodzić z Europy”

- podkreślił metropolita poznański.

Przypomniał o swojej poprzedniej wizycie w Rzymie, kiedy uczestniczył w obchodach 50-lecia Rady Konferencji Biskupów Europy. Tamto spotkanie, jak podkreślił, było okazją do przypomnienia o znaczeniu aspektu duchowego tożsamości i życia kontynentu. Zaznaczył, że Europa nieustannie musi powracać do myśli ojców założycieli. Ta myśl, jak wskazywał, jest obecnie wypaczana. Dlatego musimy wracać do korzeni, bez których nie widać przyszłości Europy.

Hierarcha podkreślał przy tym, że Unia Europejska stwarza wszystkim obywatelom większe możliwości i płaszczyznę jedności. Wyraził jednocześnie ubolewanie z powodu budowania murów w Europie.

- „Tworzenie murów nie jest czymś zdrowym i jest bodźcem do wskrzeszania złych duchów, które stawiają jedynych przeciwko drugim i starają się udowodnić złą wolę drugiej strony. Trzeba szukać pokoju ze wszystkimi- to jest nasze główne zadanie”

- wskazał.

kak/ekai.pl