Ambasador USA w Polsce świętuje pod tęczową flagą

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie Mark Brzezinski postanowił dać wyraz swym pro-tęczystowskim poglądom i publicznie zamanifestować przyłączenie się do świętowania tzw. dnia przeciwko tzw. homofobii.

Amerykański ambasador w naszym kraju Mark Brzezinski opublikował w mediach społecznościowych wpis, pod którym zamieścił flagę ruchu LGBT zawieszoną na maszcie tuż pod flagą USA.

Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Bifobii, Interfobii i Transfobii środowiska LGBT świętują na uczczenie dnia 17 maja 1990 roku, kiedy to Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podjęła decyzję, by uznać, że homoseksualizm nie powinien być już klasyfikowany jako zaburzenie psychiczne, jak dotąd powszechnie uznawano w medycynie.

ren/twitter