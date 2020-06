Andrzej Duda ostro o rządach PO-PSL: Górnikom odpowiadali pałami i kulami

26.06.20, 18:49 Fot. screenshot - TVP Info

- „Ten dzień jest dla mnie dniem szczególnym, bo on wygląda jak całe ostatnie 5 lat. Zaczął się bardzo wcześniej rano, przez cały dzień podróżuję, odwiedzam moich rodaków i zakończy się późnym wieczorem. I jest wszystko: jest deszcz, grad i słońce. Tak było przez ostatnie 5 lat: było wiele trudnych momentów, ale moment, kiedy przychodzi do mnie mała dziewczynka i dziękuje za 500 plus i czy wyprawkę, to są właśnie te słoneczne chwile i wiesz, że było warto – mówił dziś prezydent Andrzej Duda w Rybniku.

Prezydent Andrzej Duda odwiedził dziś Rybnik, kiedy podsumowywał swoją pięcioletnią kadencję.

- „Moment, kiedy przychodzi rodzina z piątką, szóstką dzieci i dziękują, to wiesz, że było warto. (…) Polska się zmieniła, zmieniła się na lepsze” – mówił walczący o reelekcję prezydent, na co zebrani skandowali: „Dziękujemy!”.

Andrzej Duda mówił o swoich planach, które chce zrealizować w kolejnej kadencji:

- „Wierzę w to, że mamy szansę stać się najlepiej funkcjonującym kraje w UE pod każdym względem, tylko trzeba konsekwentnej prospołecznej i propaństwowe polityki, bez złodziejstwa. O to właśnie są te wybory, o to jaka będzie w przyszłości Polska i dla kogo ona będzie. Czy będzie dla szerokiego spektrum obywateli, czy będzie wąskiej elity, która będzie się pasła kosztem reszty społeczeństwa? O te są te wybory” – podkreślał.

- „Te wybory są o to, czy będziecie państwo słyszeli w telewizji, że opłaca się pracować w Polsce, czy że nic się nie opłaca. Że nie opłaca się utrzymywać polskich stoczni, Polskich Linii Lotniczych LOT, najlepiej sprzedać, a najlepiej to wiecie komu. Ja mówię nie. To my będziemy ich kupować, zobaczycie” – dodał.

W swoim wystąpieniu nawiązał do nagranej przez kamery w Sejmie rozmowy Borysa Budki z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, kiedy to politycy ci chwalili rozwiązania zawarte w Tarczy antykryzysowej:

- „Głęboko wierzę w to, że nawet ci, którzy dzisiaj protestują nie będą mogli zaprzeczyć, że Polska jest lepsza. Już dzisiaj wielu z nich po cichu to przyznaje. Sami to słyszeliście, kiedy panowie z opozycji mówili w Sejmie, że te tarcze, to dobrze działają”.

Prezydent zachęcał, aby przed pójściem na wybory zastanowić się, kiedy żyło się lepiej. Czy przed 2015 rokiem czy teraz:

- „Pała i kule były odpowiedzią na protesty górników” – przypominał.

- „Złodzieje” – skandowali mieszkańcy Rybnika, odnosząc się do rządu PO-PSL.

Na spotkaniu w Rybniku Andrzej Duda zapowiedział zwolnienie z podatków emerytów, kiedy uda się pokonać pandemię koronawirusa.

kak/wPolityce.pl