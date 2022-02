Andrzej Olechowski: Platforma nie potrafi stworzyć programu

W rozmowie z „Faktem” współzałożyciel Platformy Obywatelskiej Andrzej Olechowski chwali powrót Donalda Tuska na polską scenę polityczną. Nie zabrakło jednak gorzkich słów w kierunku Platformy. Zdaniem Olechowskiego to partia, która nie potrafi stworzyć inspirującego wyborców programu.

- „Byłem entuzjastą powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki, ale nie byłem przekonany, że powrót na stanowisko przewodniczącego jest najlepszym pomysłem. (…) Ale pan Donald wszedł tak energicznie, z takim wigorem i przekonaniem, że patrzę z nadzieją na to, co robi”

- powiedział Olechowski.

Pytany, kto mógłby stanąć na czele partii zamiast Tuska, Olechowski podkreślił, że „Tusk nie ma konkurencji”.

Czy jednak byłemu premierowi uda się doprowadzić Platformę do zwycięstwa?

- „O to proszę mnie zapytać po tym, jak Platforma ostatecznie pokaże swój program, jakiś swój manifest wyborczy. Na razie, z powodu tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą o tłustych kotach, to idzie często jak po grudzie. (…) Od ładnych paru lat problemem PO jest nieumiejętność sformułowania inspirującego i angażującego wyborców programu”

- stwierdził.

kak/fakt.pl