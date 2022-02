Banderowskie pozdrowienie w wykonaniu Dulkiewicz. W internecie zawrzało

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz postanowiła promować pozdrowienie ukraińskich, banderowskich oddziałów, które w czasie II wojny światowej dopuszczały się licznych ludobójczych zbrodni na Polakach.

„Слава Україні! Slava Ukraini!” – napisała na swym twitterowym koncie Dulkiewicz, by wyrazić własną solidarność z narodem ukraińskim w obliczu zagrożenia rosyjską agresją zbrojną.

Problem w tym, że prezydent Gdańska użyła w tym celu, delikatnie rzecz ujmując, zdecydowanie niewłaściwych słów. Wywołało to ogromne poruszenie wśród internautów i sprowadziło na kontrowersyjną gdańską polityk lawinę krytyki.

Dulkiewicz absolutnie jednak nie zamierzała przyznawać się do ewidentnego błędu i postanowiła z uporem trwać przy swoim, próbując przekonać, zapewne głównie samą siebie, że okrzyk banderowskich zbrodniarzy - który w czasie wojny bywał częstym preludium do najbardziej przerażających masakr na Polakach - ucywilizowała ukraińska rewolucja z pierwszych lat ubiegłej dekady.

Pozostaje tylko z niepokojem czekać, kiedy nadejdzie ten moment, gdy pani Dulkiewicz zacznie okazywać swą solidarność z narodem niemieckim wznosząc nazistowskie pozdrowienie i będzie potem próbowała przekonywać, że uległy one ucywilizowaniu z biegiem czasu.

„Slava Ukraini” to bardzo często były ostatnie słowa jakie słyszeli nasi rodacy, przed śmiercią zadaną widłami, albo przez przecięcie na pół piłą do drzewa. Na codzień jest Pani po prostu infantylna i to bywa śmieszne, teraz to obrzydliwe