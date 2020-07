Bezczelność! Dziennikarz Politico: ,,Chcesz uderzyć kobietę? Przyjedź do Polski''

W taki sposób dziennikarz Politico Jac Cienki próbuje szkalować Polskę za to, że nasz kraj przymierza się do wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej. Warto dodać, że konwencja ta zawiera m.in. możliwość definiowania płci człowieka przez trendy kulturowe, a nie przez czynniki biologiczne, co jest wprowadzane prze neomarksistowskie ruchy typu LGBT, które zakładają m.in. niszczenie rodziny jako podstawowej komórki życia społecznego.

Wczoraj odniósł się do tego m.in. minister Ziobro, który stwierdził, że Polska spełnia najwyższe wymogi konwencji stambulskiej w kwestii ochrony kobiet przed przemocą a "w niektórych obszarach polskie standardy są wyższe".

Dziennikarz Politico na swoim profilu na Twitterze napisał:

- Hej mężczyźni, chcecie uderzyć kobietę lub dziewczynę w czasie wakacji? Przyjedźcie do Polski

Hey men, want to punch a woman or slap a girl during the holidays? Come to Poland. https://t.co/QApRUnqkke