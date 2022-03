Białoruskie szpitale pełne rannych Rosjan. "Są okropnie oszpeceni. Nie da się słuchać ich jęków"

Rosjanie, którzy zostali ranni w walce z siłami ukraińskimi, są po cichu i pod osłoną nocy przewożeni na terytorium Białorusi. W pobliżu miasta Homel zaobserwowano kolumnę pojazdów oznaczonych literami "V". Jak donosi Radio Wolna Europa, powołując się na słowa białoruskich lekarzy, w kraju rządzonym przez Łukaszenkę leczonych jest ok. 400 żołnierzy, zaś zwłoki 2,5 tys. z nich potajemnie wywieziono do Rosji.

O rosyjskiej strategii postępowania z rannymi opowiadają białoruscy lekarze i mieszkańcy tego kraju. Z frontu żołnierze przewożeni są na Białoruś, gdzie czekają ich dwie ścieżki: dalsze leczenie lub pogrzeb.

Jeden z pracowników Homelskiego Obwodowego Szpitala Klinicznego poinformował, że do 13 marca do Rosji przetransportowano zwłoki 2,5 tys. rosyjskich żołnierzy.

W mediach społecznościowych pojawiło się także nagranie, na którym widać, jak oznaczone literą "V" pojazdy przewożą rannych do miasta Homel.

There are so many dead & wounded Russian soldiers in Homel region, Belarus, that they've started loading corpses on trains at night "so as not to attract attention." 2,500 KIA sent back to Russia, hospital staff say. That's 5x the official number https://t.co/hhuiJG5j2C pic.twitter.com/SKeX5oaEPh