Biedroń: Mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną

25.06.20, 18:23 Robert Biedroń/YT/Robert Biedroń

W ramach kampanii wyborczej kandydat Lewicy Robert Biedroń odwiedził dzisiaj Oławę. Mówił tu m.in. o klimacie i katastrofach klimatyszcznych.

Powiedział:

- Inwestycje w retencję wody to powinien być priorytet. Są na to fundusze i mówię to jako członek komisji budżetowej PE. Można zdobywać na to środki, tylko nie można opowiadać głupot jak robią to obecnie rządzący, że nie mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną, że to jest fake news, że są zmiany klimatu.

Dodał też:

- Mieszkańcom Oławy nie trzeba tłumaczyć, państwo dobrze widzicie, że mamy do czynienia ze zmianami klimatycznymi, z katastrofą klimatyczną i mądry rząd powinien to zauważać, przewidywać i inwestować we wszystkie zabezpieczenia, które będą temu przeciwdziałać

mp/300polityka.pl