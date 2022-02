Bp Kawa ze Lwowa: Tylko Polska nam pomaga

Barbarzyńsko zaatakowana przez putinowską Rosję Ukraina czuje się zostawiona sama przez demokratyczny Zachód. Wyrazem tych nastrojów są dramatyczne słowa biskupa pomocniczego archidiecezji lwowskiej, który stwierdził na antenie Radia FARA – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej, iż poza Polską „wszystkie inne tak zwane mocarstwa pokazują, że są bardzo słabe i nie mają żadnych zasad”.

Rosyjska inwazja na Ukrainę stała się sprawdzianem dla zachodniego świata, który wiele mówi o obronie wartości. Demokratycznych wartości trzeba dziś bronić na Ukrainie.

- „Myślę, że świat dzisiaj musi zająć konkretną pozycję: albo żyjemy w prawdzie i rzeczywiście bronimy wartości, które wypływają z prawa naturalnego, z życia chrześcijańskiego, albo mówimy o rzeczach, których w ogóle nie wprowadzamy w życie”

- bp Edward Kawa.

Jego zdaniem dziś rzeczywiście konkretną pozycję w obronie Ukrainy zajęła wyłącznie Polska.

- „Wszystkie inne tzw. mocarstwa pokazują, że są bardzo słabe i nie mają żadnych zasad, żadnych wartości. Myślę, że powinni się wstydzić, że na ich oczach dzieje się zbrodnia w XXI w., a oni tylko wyrażają swoje współczucie. To nic nie znaczy. Z tych słów my nie możemy nikomu pomóc, ani nikogo obronić. My potrzebujemy konkretnych decyzji i konkretnego działania. Świat musi obudzić się z tej śpiączki, która ogarnęła szczególnie państwa bogate i zamożne”

- alarmował duchowny.

W programie „Rozmowy dnia” na antenie Radia FARA – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej bp Edward Kawa gościł wczoraj. Na szczęście od tego czasu wiele zdążyło się już zmienić. Sku News donosi, że Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i 25 innych państw, również spoza NATO, zadeklarowało chęć udzielenia pomocy wojskowej Ukrainie. Mają wysłać broniącym się Ukraińcom broń i zaopatrzenie medyczne. Zachód wprowadza też coraz dotkliwsze sankcje, które objęły Władimira Putina i Siergieja Ławrowa. Wiele wskazuje również na to, że w najbliższym czasie Rosja zostanie odłączona od systemu SWIFT.

kak/KAI