[Wideo] Brawo Huert Hurkacz! Polak wygrał prestiżowy turniej tenisa we Francji

Jak informuje PAP, jest to już czwarty tytuł Polaka w jego karierze, ale pierwszy w Europie. 24-letni polski tenisista z Wrocławiawszystkie poprzednie zmagania wywalczył w USA.

W tym sezonie wcześniej wygrał ju w Delray Beach i prestiżowej imprezie w Miami, a w 2019 roku zwyciężył w Winston-Salem. W trwającym obecnie sezonie doszedł także do półfinału wielkoszlemowego Wimbledonu.

W dzisiejszym finale w halowym turnieju tenisowym ATP w Metz Hubert Hurkacz pokonał Hiszpana Pablo Carreno-Bustę 7:6 (7-2) 6:3.

– Pablo jest świetnym graczem, więc musiałem wznieść się na wyżyny, aby z nim konkurować. Udało mi się to, zwyciężyłem i jestem super, super szczęśliwy – powiedział Polak w wywiadzie tuż po zwycięskim finale.

Za wygraną otrzyma on premię w wysokości 41 145 euro. Zdobył także 250 punkków do rankingu ATP, co daje mu awans w z 13. na 12. pozycję.

🎾 @HubertHurkacz zwycięzcą turnieju ATP w Metz! Polak pokonał w finale Hiszpana Pablo Carreno Bustę 7:6, 6:3! BRAWO!!! 👏👏👏 pic.twitter.com/cNV0dNNgvF — Sport.pl (@sportpl) September 26, 2021

mp/pap