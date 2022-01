Cela plus: CBA zatrzymało 7 osób ws. piramidy finansowej. Chodzi o straty rzędu 20 mln zł

Co najmniej 400 osób poszkodowanych. Straty na co najmniej 20 mln zł. Siedem kolejnych osób zatrzymanych przez CBA.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie prowadzą pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie śledztwo dotyczące doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzanie ich w błąd co do zamiaru inwestowania przekazanych przez nich środków finansowych. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że w ramach działania tej piramidy finansowej blisko 400 osób mogło stracić ponad 20 mln zł. W związku z tą sprawą zatrzymano siedem osób, w tym prezesa jednego z podmiotów wykorzystywanego w przestępstwie, pełnomocników i osoby zajmujące się pozyskiwaniem klientów dla spółek. Czynności przeprowadzono na terenie Małopolski, Śląska i Mazowsza.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, iż zatrzymane osoby działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej pozyskiwały środki finansowe tytułem zawarcia umowy crowdfundingowej na rzecz rożnych podmiotów, kontrolowanych przez jednego z podejrzanych. Wpłacone środki pieniężne były transferowane na rachunki bankowe innych kontrolowanych podmiotów gospodarczych, w tym firm zagranicznych oraz osób fizycznych, a działania te wypełniały znamiona „prania pieniędzy”. Ustalenia śledczych wskazują, że był to wieloletni proceder, który miał miejsce w latach 2014-2019.

To kolejna realizacja w tej sprawie. Wcześniej zarzuty usłyszały trzy osoby.

