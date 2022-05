Cela plus! Potężne uderzenie w przestępczość akcyzową

9 osób zatrzymanych, zlikwidowana fabryka papierosów, dwie krajalnie tytoniu, w których znajdowały się dwie linie do cięcia liści tytoniu i linia do produkcji krajanki tytoniowej do fajek wodnych oraz przejęcie około 5 ton tytoniu i blisko 400 tys. papierosów, to efekt wielomiesięcznego działania CBŚP i Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Decyzją sądu 6 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie zajmowali się wytwarzaniem wyrobów tytoniowych bez wymaganych zezwoleń, bez akcyzy i nieuiszczanie należnych podatków. Śledczy oszacowali, że w wyniku działania grupy straty Skarbu Państwa mogły wynieść prawie 50 mln zł.

Na podstawie zebranych informacji policjanci CBŚP przeprowadzili w marcu działania na terenie województwa wielkopolskiego oraz kujawsko – pomorskiego. W akcji, wzięło udział blisko 100 policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji, z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie oraz z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Poznaniu, Bydgoszczy i Gorzowa Wielkopolskiego. Podczas działań zatrzymano 8 mężczyzn oraz zlikwidowano fabrykę papierosów i dwie krajalnie tytoniu, w których znajdowały się dwie linie do cięcia tytoniu oraz jedna linia do produkcji krajanki tytoniowej do fajek wodnych, tzw. melasa. Przejęte maszyny służące do rozdrabniania tytoniu i produkcji papierosów funkcjonariusze wstępnie wycenili na kwotę około 400 tys. zł.

Na terenie 7 posesji w powiatach: gnieźnieńskim, słupeckim i włocławskim policjanci łącznie przejęli około 5 ton tytoniu oraz blisko 400 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze zabezpieczyli również telefony komórkowe, komputery, radiostacje oraz zagłuszarki GSM i GPS, 14 tys. zł oraz 4 samochody dostawcze.

Następstwem marcowych działań było zatrzymanie mężczyzny, kolejnego podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Ośmiu zatrzymanym w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wytwarzania wyrobów tytoniowych w postaci krajanki tytoniowej oraz paserstwa wyrobów akcyzowych. Dziewiątej osobie grozi odpowiedzialność za paserstwo wyrobów tytoniowych w postaci papierosów i krajanki tytoniowej. Wobec sześciu mężczyzn, w wieku od 19 do 50 lat, zastosowano środek izolacyjny w postaci tymczasowego aresztowania.

mp/policja.pl