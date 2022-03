Cela plus: Rozbito gang samochodowy. 10 osób w rękach policji, odzyskano 12 pojazdów

Współpraca CBŚP, KSP i Prokuratury Okręgowej w Warszawie doprowadziła do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o kradzieże pojazdów, legalizowanie ich, wprowadzenie do obrotu czy sprzedaż podzespołów oraz pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. Zatrzymanie 10 osób, zlikwidowanie 3 dziupli samochodowych czy odzyskanie 12 skradzionych pojazdów, to pierwsze tak duże uderzenie w przestępczość samochodową specjalnego zespołu policjantów KSP i CBŚP, powołanego przez Komendanta Głównego Policji.

Do walki z przestępczością samochodową Komendant Główny Policji powołał nieetatowy zespół, w skład którego wchodzą policjanci z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji i Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji. Zadaniem zespołu jest rozpoznanie działalności zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się przestępczością samochodową, rozbijanie tych grup oraz ograniczenie tego rodzaju przestępczości na terenie garnizonu stołecznego.

Wielomiesięczna współpraca policjantów KSP i CBŚP z Prokuraturą Okręgową w Warszawie doprowadziła do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, której terenem działania była Warszawa i jej najbliższa okolica. Z ustaleń śledztwa wynika, że celem podejrzanych padały głównie samochody japońskich, koreańskich i niemieckich marek. Auta były kradzione z parkingów niestrzeżonych oraz prywatnych posesji. Sprawcy włamywali się do samochodów, a następnie uruchamiali je przy pomocy specjalistycznych narzędzi elektronicznych. Aby utrudnić pracę śledczym używali różnego rodzaju kamuflażu. Skradziony pojazd trafiał do tzw. dziupli, gdzie nanoszono zmiany w pola numeryczne VIN aby go następnie zalegalizować lub też demontowano go na części, które były sprzedawane przede wszystkim poprzez strony internetowe.

Zespół został powołany w minionym roku i od razu policjanci rozpoczęli działania. W ich efekcie na przestrzeni kilku miesięcy funkcjonariusze odzyskali 7 samochodów i koparko-ładowarkę. Wśród odzyskanych pojazdów znajdują się auta skradzione w Warszawie w maju, w czerwcu i we wrześniu ubiegłego roku.

Na podstawie zebranych informacji, pod koniec lutego nastąpiło potężne uderzenie w gang. Działania przeprowadzono w Warszawie i na terenie powiatu wołomińskiego. Wówczas to zatrzymano 10 osób. Wśród nich jest 38-letni Paweł P. podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Mężczyzna jest znany policjantom, ponieważ wcześniej był już zatrzymywany w związku z kradzieżami z włamaniami do pojazdów. W trakcie akcji funkcjonariusze zlikwidowali 3 dziuple samochodowe, zabezpieczając podzespoły oraz 4 pojazdy. Wśród nich jest kamper z luksusowym wyposażeniem skradziony w 2017 roku w Niemczech. W wyniku przeszukań miejsc zamieszkania i przebywania podejrzanych zabezpieczono również lokalizatory GPS, telefony komórkowe oraz 64 tys. zł w gotówce. Razem funkcjonariusze odzyskali 12 pojazdów, o łącznej wartości ponad 1,5 mln. zł. Decyzją Prokuratora zabezpieczono także ponad 420 tys. zł, które znajdowały się na kontach podejrzanych.

W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zatrzymanym przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem do pojazdu, usuwania numerów VIN pojazdów, oszustwa oraz prania pieniędzy. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie siedmioro podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy.

CBSP.policja.pl