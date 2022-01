Cela plus! Sprawcy pobicia ze skutkiem śmiertelnym aresztowani

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu zatrzymali dwóch mężczyzn, w wieku 24 i 42-lat, w związku ze śmiercią 63-letniego nowotarżanina. Młodszy z nich usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym oraz kradzieży telefonu, a starszy poplecznictwa. Sąd na wniosek prokuratury wobec 24-latka zastosował najsurowszy środek zapobiegawczy, w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

23 stycznia br. przed południem, policjanci z nowotarskiej komendy zostali wezwani do mieszkania w bloku w Nowym Targu, gdzie ratownicy medyczni stwierdzili zgon 63-letniego mężczyzny. Na ciele zmarły posiadał liczne obrażenia, które wskazywały, że do śmierci mężczyzny przyczyniły się inne osoby. W mieszkaniu przebywała konkubina zmarłego oraz jej 42-letni nietrzeźwy syn.

Policjanci w toku dochodzenia ustalili, że 63-latek minionej nocy został pobity podczas libacji alkoholowej przez 24-letniego wnuka swej konkubiny. Kobieta w tym czasie spała w innym pomieszczeniu. Ustalono także, że wnuk ukradł babci telefon komórkowy i się oddalił. Natomiast 42-letni syn kobiety pomagał w zatarciu śladów przestępstwa, sprzątając mieszkanie. Gospodyni, gdy rano zorientowała się, że 63-latek nie żyje, poleciła synowi dzwonić na numer alarmowy.

42-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut podejmowania działań mających na celu udaremnienie postępowania karnego poprzez zacieranie śladów przestępstwa (art. 239 § 1 kk), za co grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet do 5 lat. Natomiast 24-latka policjanci wytropili wieczorem w Jabłonce. Podczas zatrzymania policjanci znaleźli skradziony telefon. 25 stycznia br. zatrzymany usłyszał w nowotarskiej prokuraturze zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym (art. 156 kk §3 w związku z art. 156 kk § 1 pkt 2) oraz kradzieży telefonu komórkowego (art. 278 §1 kk). 26 stycznia sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec 24-latka tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa 24-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do 25 lat albo dożywotniego pozbawienia wolności.

mp/policja.pl