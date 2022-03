Ceny ropy w dół, cła eksportowe w Rosji w górę

Rosyjski rząd zwiększy od początku kwietnia cła na eksport ropy i produktów ropopochodnych. Decyzję ogłoszono w czasie, gdy spadki cen ropy na świecie zaczynają przybierać postać trendu. Jeśli wojna rosyjsko-ukraińska dotychczas wpływała na wzrost cen, to coraz bardziej niepokojące doniesienia o możliwym spowolnieniu chińskiej gospodarki oraz usilne poszukiwania przez Zachód dodatkowych źródeł ropy, które pozwoliłyby rezygnować z dostaw rosyjskich, przyczyniają się do tanienia surowca.

Od 1 kwietnia 2022 r. cło eksportowe na ropę naftową w Rosji wzrośnie o 2,9 dolarów z obecnego poziomu 58,3 USD do 61,2 USD za tonę – ogłosiło rosyjskie Ministerstwo Finansów. Cło na lekkie produkty naftowe i oleje wzrośnie do 18,3 USD z 17,4 USD za tonę, a na ciężkie produkty naftowe do 61,2 USD z 58,3 USD. Więcej pieniędzy będzie też trzeba odprowadzić do kasy państwa od eksportu benzyn, LPG i koksu. Tymczasem spada cena ropy na światowym rynku – poniżej poziomu 100 dolarów za baryłkę (WTI) lub 100 USD (Brent) – i jest już niższa niż w momencie wybuchu wojny Rosji z Ukrainą. Powróciły bowiem obawy związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Chinach, co może uderzyć w ich wzrost gospodarczy i zmniejszyć popyt na ropę. Według niektórych prognoz, Chiny stoją w obliczu pojawienia się jednego z najpoważniejszych ognisk epidemii wirusa COVID-19. Władze podjęły już decyzję o wprowadzeniu surowych ograniczeń w dużym mieście Shenzhen, położonym w południowo-wschodniej części kraju. Rynki coraz więcej uwagi zaczynają poświęcać sytuacji w Chinach, a wojna Rosji z Ukrainą zaczyna schodzić na drugi plan. Zresztą także i w tym wypadku traderzy patrzą w przyszłość z większym optymizmem, widząc coraz większą aktywność dyplomacji i rozmowy ukraińsko-rosyjskie. Wciąż też istnieje opcja znaczącego zwiększenia ilości ropy na rynku dzięki poluzowaniu amerykańskich sankcji na Wenezuelę oraz ewentualnemu porozumieniu ws. programu atomowego Iranu (i co za tym idzie, zniesieniu embarga na irańską ropę). Zwiększać produkcji nie zamierzają natomiast na razie, mimo nacisków USA i Wielkiej Brytanii, giganci z Zatoki: Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie think tanku Warsaw Institute.

