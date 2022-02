Charków stał się dla Rosjan pułapką [Wideo]

Jak poinformował dzisiaj rano szef charkowskiej administracji obwodowej Ołeh Syniehubow, że siły rosyjskie wkroczyły do Charkowa. Jak się jednak okazuje najeźdźcy Putina po wejściu do miasta natkali na bardzo silny opór i są skutecznie niszczeni przez armię ukraińską. Jak mówi na nagraniu jeden z Ukraińskich żołnierzy, Rosjanie strzelają także do bezbronnych cywilów.

Jak podał Syniehubow wojska rosyjskie dotarły już do centrum miasta. Zaapelował on także do mieszkańców, aby nie opuszczali miejsc, gdzie się ukrywają.

"Siły Zbrojne Ukrainy likwidują wroga. Prosimy mieszkańców cywilnych, by nie wychodzili na ulice miasta” – oświadczył.

Na nagraniach możemy zobaczyć zniszczonę kolumnę rosyjską oraz walki na ulicach miasta.

Część mediów wskazuje, że Rosjanie weszli do Charkowa bez wsparcia artylerii i lotnictwa. Istnieją domniemania, że zostali przez obrońców wciągnięci w pułapkę.

Nagranie rozbitej kolumny rosjan w Charkowie. Najwyraźniej wjazd jak na defiladzie nie był najlepszą taktyką pic.twitter.com/cpfyj2JnaF — Paweł Rybicki (@Rybitzky) February 27, 2022

Ukraińcy walą w ruskich w Charkowie pic.twitter.com/mUkBMsnqUK — Paweł Rybicki (@Rybitzky) February 27, 2022

In #Kharkiv, volunteers and the #Ukrainian Armed Forces are fighting the occupants hiding in a school. pic.twitter.com/oGDJSa7brt — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

In Kharkiv, it looks like the Russians have just decided to just throw troops at the problem. — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 27, 2022

The invaders' military equipment in #Kharkiv could not withstand the resistance of the #Ukrainian people. pic.twitter.com/fB9P8OeiTl — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

mp/twittter/niezalezna.pl