Chiny zwiększają wydatki na obronność

W 2022 r. Chiny planują wydać na obronność aż o 7,1 proc. więcej. Wzrost wydatków na obronność przekracza także prognozowany wzrost PKB w tym kraju, który wyniesie około 5 proc.

Chiński premier Li Kegiang zapowiedział także intensyfikację szkolenia żołnierzy Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i wzrost jej gotowości bojowej.

Wydatki CHRL na obronność wyniosą 1.45 bln juanów, co jest równowartością ok. 229,47 mld dolarów. To i tak jednak wielokrotnie mniej niż pieniądze przeznaczane na obronność przez USA, które wydają w tym celu około 770 mld dolarów rocznie.

Chińskie wydatki na obronność mają przyspieszyć modernizację logistyki chińskich sił zbrojnych oraz wyposażyć je w nowoczesne uzbrojenie.

- Będziemy nadal reformować obronę narodową i armię oraz intensyfikować wprowadzanie innowacji - powiedział Kegiang.

- Władze na wszystkich szczeblach muszą wspierać rozwój obrony narodowej i sił zbrojnych, tak aby jedność między armią a rządem i między armią a narodem pozostała mocna - dodał.

jkg/rp