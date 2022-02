Chwilówka za darmo – czy jest możliwa?

Hasło „darmowa pożyczka” bardzo często przewija się w Internecie. Na rynku funkcjonuje wiele firm pożyczkowych, które mają specjalną, promocyjną ofertę dla nowych klientów. Chwilówka za darmo to więc idealna okazja na tanie finansowanie. Czy jednak rzeczywiście nie ma tutaj żadnych ukrytych kosztów? Przekonajmy się!

Darmowe pożyczki dla nowych klientów

Korzystanie z usług sektora pożyczek pozabankowych wcale nie musi generować wysokich kosztów. Aktualnie na rynku znajdziemy kilka interesujących propozycji pożyczek, które powinny zadowolić konsumentów. Przykładem jest wspomniana chwilówka za darmo. Promocja tego rodzaju zobowiązania polega na tym, że spłaca się dokładnie taką sumę, jaka została pożyczona. Klient nie musi ponosić dodatkowych opłat w postaci odsetek oraz prowizji. Darmowa pożyczka jest skierowana do nowych klientów, którzy jeszcze nie korzystali z takiego rozwiązania.

Chwilówka za darmo – czy jest jakiś haczyk?

Nie ma, ale warto pamiętać o jednym warunku. Aby chwilówka była darmowa, należy ją spłacić w terminie. Za każdy dzień zwłoki zostaną naliczone odsetki. Nie jest to żaden haczyk, ponieważ każde zobowiązanie finansowe trzeba oddać według harmonogramu spłaty. Nie inaczej jest w przypadku darmowej chwilówki. Jest to krótkoterminowe zobowiązanie, najczęściej udzielane na 30 lub 60 dni. Dlatego powinno brać się również pod uwagę ryzyko niewypłacalności. Dla niektórych klientów może być to zdecydowanie za krótki okres na oddanie całej sumy.

Jak wziąć chwilówkę za darmo?

Darmową chwilówkę można zaciągnąć w bardzo prosty sposób. Zanim zostanie złożony wniosek, trzeba dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby nie tracić zbytnio czasu na samodzielne poszukiwania, można wspomóc się bezpłatnymi rankingami i porównywarkami darmowych pożyczek. Są to narzędzia finansowe dostępne w Internecie dla każdego zainteresowanego. Po wybraniu oferty należy przejść na stronę wybranego pożyczkodawcy i tam rozpocząć proces wnioskowania o chwilówkę. Jeśli ktoś korzysta z rankingu darmowych chwilówek, to wystarczy kliknąć „weź pożyczkę”, a nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę z wnioskiem.

Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest bardzo istotne, dlatego nie powinien on zawierać żadnych błędów. Kolejnym ważnym etapem jest także weryfikacja tożsamości klienta. Potwierdzenie tożsamości może odbyć się poprzez wykonanie przelewu weryfikacyjnego lub za pośrednictwem bezpiecznych i sprawdzonych aplikacji. Drugie rozwiązanie jest szybsze, ponieważ wystarczy jedynie zalogować się do swojego konta bankowego.

Po potwierdzeniu danych klienta pozostaje oczekiwać na decyzję pożyczkodawcy. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, to pieniądze zostaną od razu przelane na konto. Warto jednak pamiętać, że czas zrealizowania przelewu zależy od wybranego banku.

Czy to dobry wybór?

Patrząc na ofertę firm pożyczkowych, to właśnie darmowa chwilówka wydaje się być najlepszym rozwiązaniem na nagłe wydatki. Po pierwsze, nie generuje ona żadnych kosztów dodatkowych, a pożyczkobiorca spłaca wyłącznie tyle, ile pożyczył. Jak widać, tania pożyczka jest możliwa. Po drugie, firmy pożyczkowe w błyskawicznym tempie rozpatrują wysłane wnioski, dlatego można liczyć na pieniądze nawet tego samego dnia. Po trzecie, istotną zaletą darmowych chwilówek jest wysoka przyznawalność. Posiadanie stałego dochodu jest ważne, jednak firmy pożyczkowe akceptują różne źródła dochodu. Nie należy jednak zapominać o terminowym oddaniu darmowej chwilówki. W innym wypadku nie będzie to opłacalne rozwiązanie.