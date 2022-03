Co się wydarzy w piątek? Bp Schneider o konsekracji Rosji

Już w piątek papież Franciszek spełni prośbę Maryi i poświęci Rosję oraz Ukrainę Jej Niepokalanemu Sercu. O nadziei związanej z tym wydarzeniem bp Athanasius Schneider mówił w wywiadzie udzielonym portalowi OnePeterFive.com.

Bp Schneider wskazał, że konsekracja Rosji jest konieczna, ponieważ poprzedni papieże nie dokonali jej w sposób oczekiwany przez Maryję. Hierarcha wymienił warunki, które w jego ocenie muszą zostać spełnione, aby żądanie Maryi zostało zrealizowane. Po pierwsze Rosja musi zostać poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi, nie po prostu Maryi. Rosja musi zostać wprost wymieniona w akcie konsekracji, przy czym można wymienić również inne narody. Po trzecie natomiast papież musi uczynić to w jedności ze wszystkimi biskupami świata.

- „Efekt aktu poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, nawet jeżeli zostałby przeprowadzony w idealnej zgodności z oczekiwaniami Matki Bożej, nie powinien być rozumiany tak, jakby był sakramentem, którego skutek zależny jest od ważnej celebracji (ex opere operato). Akt poświęcenia, mówiąc językiem teologii, jest sakramentalium (sacramentale), a jego efekt zależy przede wszystkim od modlitwy błagalnej Kościoła (ex opere operantis ecclesiae). Teologia katolicka wskazuje, że sakramentalia nie rodzą łaski, ale przygotowują do niej”

- wyjaśnił duchowny.

- „Naszym zadaniem jest zrobić to, co powiedziała Matka Boża: reszta jest w rękach Opatrzności”

- dodał.

Wyraził nadzieję, że piątkowa konsekracja przyspieszy nawrócenie Rosji, które rozumie jako zjednoczenie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego ze Stolicą Apostolską.

- „Musimy mieć również nadzieję, że poświęcenie Rosji przyspieszy triumf Niepokalanego Serca Maryi, co znajdzie swój wyraz w autentycznej odnowie życia Kościoła katolickiego, to znaczy w nowej chwale czystości wiary katolickiej, świętość liturgii, świętości życia chrześcijańskiego”

- dodał.

Po trzecie, wskazał bp Schneider, „musimy mieć nadzieję, że poświęcenie Rosji przyspieszy epokę pokoju dla ludzkości”.

kak/ onepeterfive.com, PCh24.pl