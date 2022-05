Czeka nas gorący piątek. A w nocy burze i silny wiatr

Wysoka temperatura aż do 29 st. C, a potem noc z deszczem, burzami i mocnym wiatrem – tak kształtują się prognozy pogody na obecną dobę.

Piątek niemal w całej Polsce będzie dniem bardzo gorącym. Temperatura niemal dobijać będzie do 30 st. C.

Jednak już późnym wieczorem i nocą przyjdzie nam za to zapłacić rachunek w postaci burz, ulewnych deszczów oraz porywistego wiatru, co poskutkuje również odczuwalnym ochłodzeniem powietrza nawet do 6 st. C w niektórych regionach naszego kraju.

ren/imgw