Czy płaca minimalna w 2021 wyniesie 2800 zł?

Do końca lipca rząd ma przedstawić dane, które pozwolą rozpocząć prace nad budżet na 2021 rok. To pozwoli ustalić wysokość płacy minimalnej na przyszły rok.

W mediach w ostatnich dniach pojawiają się różne kwoty płacy minimalnej w 2021 roku. Piotr Duda podkreśla, że to wysokość wynagrodzenia musi być wynikiem porozumienia według zasad trójstronnego dialogu. Tak było dotychczas. Przewodniczący KK NSZZ ,,Solidarność” podkreśla, że ma świadomość tego, że ustalenie płacy minimalnej to sprawa skomplikowana i trudna biorąc pod uwagę obecną sytuacje na rynku pracy.

Według Piotra Dudy wzrost płacy minimalnej nie powinien być niższy niż 200 zł, co oznacza, że przyszłoroczna płaca minimalna powinna wynosić co najmniej 2800 zł. Co ustalą politycy i czy płaca minimalna wyniesie 2800 zł pokaże najbliższy czas.

Rr, tysol.pl