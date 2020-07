Po raz pierwszy pojawia się na kartach Ewangelii w momencie kiedy Jezus wyrzuca z niej siedem złych duchów. W wizjach Katarzyny Emmerich Magdalena była jedną z trzech sióstr Łazarza. Niedawno naukowcy poinformowali, że udało się zrekonstruować twarz kobiety z krypty Bazyliki Marii Magdaleny w Francji. Czy tak wyglądała twarz Marii Magdaleny?

Maria Magdalena po raz pierwszy pojawia się na kartach Ewangelii w momencie kiedy Jezus wyrzuca z niej siedem złych duchów. Potem była obecna podczas ukrzyżowania i śmierci Jezusa oraz zdjęcia Go z krzyża i pogrzebu. Maria Magdalena była jedną niewiast, które udały się do grobu, aby namaścić ciało Jezusa, ale zobaczyły tylko odsunięty kamień. To ona jako pierwsza powiedziała Apostołom, że Jezus żyje.

Magdalena, która na przepysznym siedzeniu ściągała na siebie ogólną uwagę, upadła nagle wśród gwałtownych kurczów; inne grzesznice poczęły nacierać ją pachnidłami i chciały ją wynieść. (…) – pisała Katarzyna Emmerich, relacjonując jedną ze swoich wizji.

W wizjach Katarzyny Emmerich Magdalena była jedną z trzech sióstr Łazarza, obok Marty i Marii. Wizje Katarzyny Emmerich są bardzo szczegółowe. To nie należy traktować tego jako życiorys Marii Magdaleny, choć wpisuje się ona w tradycję obecną w Kościele przez lata powielaną np. przez homilię Grzegorza Wielkiego.

W IX wieku pojawiła się legenda utożsamiająca Marię Magdalenę z Marią Egipcjanką. Niektóre legendy wydawały ją za mąż za św. Jana.

Niedawno naukowcy poinformowali, że udało się zrekonstruować twarz kobiety z Krypty Bazyliki Marii Magdaleny w Francji. Od średniowiecza znajdują się tam szczątki, które mają należeć do Marii Magdaleny. Naukowcy zrobili ponad 500 fotografii czaszki i kości zmarłej. Dzięki temu udało im się stworzyć komputerową animację 3D na podstawie, której odtworzyli kształt twarzy. Czy tak wyglądała Maria Magdalena?

Pewności nie ma. Pojawią się zapewne kolejne badania nad Marią Magdaleną. Jej postać fascynuje ludzi po dziś dzień . Od długiego czasu już jest uznawana za najbardziej tajemniczą kobietę, która pojawia się na kartach Nowego Testamentu.

