Czy zaprzysiężenie Andrzeja Dudy odbędzie się na Stadionie Narodowym?

Jak ustaliło RMF FM prawdopodobnie Stadion Narodowy, a nie sejm będzie miejscem zaprzysiężenia Andrzeja Dudy. Wszystko to jest spowodowane reżimem sanitarnym w związku z COVID-19.

Decyzję mamy poznać w przyszłym tygodniu, ale jak podkreślają politycy PiS to właśnie Stadion Narodowy ma być miejscem zaprzysiężenia PAD. Wynika to z możliwości bezpiecznego odstępu między uczestnikami wydarzenia. Uroczystość zaprzysiężenia prezydenta RP wymaga obecności Zgromadzenia Narodowego, czyli Sejmu i Senatu.Zaproszenie otrzymują też byli prezydenci czy marszałkowie oraz przedstawiciele religijni, a także inne osoby jak np. dziennikarze. To daję razem liczbę ponad tysiąca osób.

Zaprzysiężenie w Sejmie możliwe byłoby w sytuacji, gdyby marszałek Elżbieta Witek zniosła limit miejsc w Sali Plenarnej, ale to by oznaczało brak zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

rr, rmf24.pl