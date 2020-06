Donald Trump publikuje spot po wizycie prezydenta Andrzeja Dudy. ,,Nasza więź została ukuta podczas bitew''

„Amerykanie i Polacy cieszą się jedną z najstarszych, najmocniejszych i najbardziej trwałych przyjaźni” – mówi prezydent USA Donald Trump w opublikowanym na twitterze spocie podsumowującym wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w USA.

„Nasza więź została ukuta podczas bitew, przypieczętowana krwią i umocniona przez nasze wspólne wartości kulturalne – podkreślił Trump”.

Zapewnił też, że wierzy w to, że wciąż to, co najlepsze w tej relacji, jest jeszcze przed nami.

Po wizycie w USA również prezydent Andrzej Duda odniósł się do niej, zwracając do prezydenta Trumpa:

„To wspaniale móc znowu odwiedzić Wielką Amerykę! Polska oczekuje dalszego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi pracując wspólnie dla zapewnienia lepszej przyszłości obu naszym narodom”.

@realDonaldTrump It is wonderful to visit Great America, again! Poland looks forward to our continued partnership with the United States as we work together to ensure a strong future for our both nations.