Francja. Pociąg przejechał trzech migrantów śpiących na torach

Trzech migrantów z Algierii zginęło, a jeden został poważnie ranny po tym, jak uderzył w nich pociąg kilkanaście kilometrów od nadmorskiego miasta Biarritz w południowo-zachodniej Francji.

Do wypadku doszło we wtorkowy poranek ok. godz. 5:30. Policja próbuje zidentyfikować migrantów. Powołując się na źródło policyjne, paryskie media podały, że ​​wszyscy oni byli obywatelami Algierii. Ten, który jako jedyny przeżył, doznał złamania nogi i został przewieziony do szpitala.

Burmistrz miejscowości Ciboure, w której doszło do wypadku powiedział, że migranci „spali lub leżeli” na torach. Burmistrz Eneko Aldana-Douat stwierdził też, że obszar ten jest dobrze znany jako trasa tranzytowa dla migrantów.

ren/bbc.com, polsatnews.pl