Gdzie szukać spersonalizowanej oferty muzyki bez ZAIKS?

Muzyka kształtuje obyczaje, bez muzyki wiele z nas nie potrafi funkcjonować. Jeśli słuchamy muzykę w domowym zaciszu - niczym nie musimy się przejmować. A co, jeśli chcemy korzystać z muzyki w swoim lokalu usługowym? Wydaje się, że wystarczy puścić prawdziwe radio i godziny muzyki i wiadomości mamy bez opłat. Jednak nie do końca. Każde publiczne odtwarzanie muzyki, wiąże się z prawem autorskim. Publiczne odtwarzanie piosenek czy utworów wiąże się z prawami autorskimi artystów. Czy da się zatem nie korzystać z opłat Zaiks? Czy radio internetowe to dobry pomysł? Jak w praktyce wygląda tzw. muzyka bez Zaiks?

Zaiks czyli prawa autorów muszą być respektowane

W zasadzie trudno wyobrazić sobie miejsce publiczne tj. fryzjera, restaurację, kosmetyczkę, kawiarnię, galerię bez dodatkowej muzyki. Pozornie wydaje się, że wystarczy kupić płyty cd, włączyć ogólnodostępne radio, a dostępne utwory różnych wykonawców umilą czas naszym klientom. Niestety nie jest tak różowo. W każdym lokalu nie ma możliwości korzystania ze zwykłego radia bez konieczności mierzenia się z autorskim prawem twórców. Twórczość - czy jest to pojedynczy twór czy cały album jednego ze znanych artystów - objęta jest prawami, jakie są pilnowane przez kilka instytucji.

SAWP (Stowarzyszenie Artystów Wykonawców), STOART (Związek Artystów Wykonawców), ZPAV (Związek Artystów Audio-video), SFP (Stowarzyszenie Filmowców Polskich), ZASP (Związek Artystów Scen Polskich) oraz ZAiKS (Stowarzyszenie Autorów). To lista instytucji pilnująca praw jaką mają twórcy do swoich albumów. Każdy Autor ma jedyne prawo do publicznego odtwarzania swojej muzyki. Prawo Autorskie jest regulowane prawnie. Wedle prawa do własności intelektualnej, każdy autor może zdecydować, jak i gdzie dzieło będzie odtwarzane i jak może na nim zarobić. W Polsce prawo do zarządzania prawem autorskim posiada między innymi ZAiKS. To tam dostaniesz licencję na odtwarzanie publiczne, by docelowo stowarzyszenie mogło przekazać autorowi zarobek z tantiem. Zatem do odtwarzania np. płyty czy utworu w lokalu potrzebna ci licencja. Wykupując ją bezpośrednio w ZAiKS zapłacisz ok 800zł/rok. A czy jest ona możliwa bez dodatkowych opłat?

Zanim dowiesz się więcej o możliwych opcjach musisz wiedzieć, że są sytuacje, gdy muzyka bez ZAiKS nie jest możliwa. Mowa tutaj o organizacji dyskotek z DJ-em, karaoke, emisji filmu lub występów wykonawców, którzy grają covery.

Rodzaje licencji a muzyka zwolniona z jakichkolwiek opłat

Muzyka bez ZAiKS jest zasadniczo możliwa i legalna. W Polsce można korzystać np. z licencji Creative Commons , pozwalającą twórcom na udostępnianie swojej muzyki według kilku opcji. Sprzedawcy w wielu lokalach usługowych chętnie korzystają z takiej opcji, bo dla nich jest bezpłatna oraz nie na nich de facto spoczywa ustanawianie praw licencyjnych.

Jedną opcją jest radio internetowe tzw. Radio Wolne Media. Znajdziesz tam muzykę zagraniczną, głównie wschodnią. Jeśli nie chcesz polegać na radiu, druga opcja to płyty cd z muzyką. Dzięki temu wybierzesz sobie gatunek muzyczny, wykonawcę i możesz odtwarzać muzykę z komputera lub odtwarzacza. Gdy korzystasz z tej opcji, warto zadbać o certyfikat z firmy, gdzie wykupiłeś usługę, na ewentualne kontrole z ZAIKS. Istnieje także wiele ofert skomponowania swojej indywidualnej playlisty, poprzez serwisy skupiające twórców, którzy udostępniają swoje utwory poprzez Creative Commons.

Inną opcją jest poszukanie lokalnych zespołów amatorskich, których utwory możesz puszczać u siebie za ich zgodą.

Muzyką budujesz klimat, czyli bezpieczne odtwarzanie z poszanowaniem praw autorskich

Jaka muzyka do sklepu będzie najlepsza? Czy taka sama muzyka jest dobra do kawiarni, jak i do fryzjera? Odpowiedź brzmi - niekoniecznie.

Dobrze jest dobrać rodzaj muzyki do danego lokalu. Inny sprawdzi się bowiem do lokalu gastronomicznego, restauracji, sklepu, kawiarni, galerii handlowej. Co wybrać? Smooth jazz, club dance, pop, latino, rock, lounge, disco, jazz, chillout? Różne style nadadzą się do różnych miejsc. Przykładowo, do sklepu z odzieżą, warto wybrać żywą muzykę, współgrającą ze sprzedawanymi towarami. Jeśli masz gabinet psychologiczny, postaw raczej na spokojną, relaksacyjną lub neutralną muzykę.

Radio internetowe, płyty cd czy inne formy odtwarzania muzyki mogą być korzystniejsze cenowo. Mimo to wielu sprzedawców nie wystarcza korzystanie z licencji Creative Commons, dlatego też szukają oni alternatywnych, tańszych niż ZAiKS, opcji. Na takie zapotrzebowanie odpowiada oferta firmy Vigor Media.

W tej firmie płacisz drobny abonament, zdecydowanie tańszy niż oficjalna licencja ZAIKS i bez dodatkowych opłat cieszysz się z możliwością publicznego odtwarzania muzyki w swoim lokalu w sposób legalny. Możesz wybrać gotowe pakiety i składanki albo skorzystać z rozszerzeń, umożliwiających dodatkowe usługi tj. przekaz wideo, przekaz słowny radio hotelowe.

Nasz firma istnieje od 2008 roku i ma doświadczenie w proponowaniu muzyki bez ZAiks. U wielu naszych klientów, kontrole ZAIKS nie wykazały żadnych nieprawidłowości, dlatego możesz być pewien, że korzystanie z naszych usług jest w pełni bezpieczne oraz wygodne. Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami, na naszej stronie, a także do skorzystania ze spersonalizowanych usług dla twojego biznesu.